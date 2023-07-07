В Совфеде назвали мятеж Пригожина «замешанным на лжи»

Долгов заявил, что мятеж Пригожина был замешан на лжи

Мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина был построен на обмане с самого начала, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор высказался о деятельности руководителя частной военной компании.

«То, что это фейк, было понятно с самого начала. Изначально эта вся авантюра, этот весь мятеж был замешан на лжи. Те обыски, которые были проведены в его доме и офисе, подтверждают, что человек жил как крупный серьезный олигарх. При этом были представлены сведения о незаконной деятельности, подложные документы, которые были найдены», — сказал он.

Человек обвинял других олигархов, но его образ жизни мало чем отличался, а если и отличался, то только в сторону большего богатства и незаконных методов Константин Долгов российский сенатор

По словам Константина Долгова, попытка госпереворота была спланирована заранее.

«Как сказал наш президент, организаторы мятежа прекрасно понимали, на что идут, прекрасно понимали, что они готовят, что это мятеж против государства, против народа, потому что народ в подавляющем большинстве поддерживает нашего президента. Мне очевидно, и я думаю, это очевидно и многим другим, что такая акция — это не спонтанное мероприятие. Оно готовилось, были задействованы аргументы и публичная риторика, искажающая факты, откровенные инсинуации», — заключил он.

Нельзя на лицемерии, двуличии и лжи построить конструктивную государственную или бизнес-деятельность Константин Долгов российский сенатор

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин начал мятеж вечером 23 июня. Он объяснил это конфликтом Министерством обороны и проблемами на фронте. Вооруженные люди под его руководством направились в сторону Москвы. Восстание продолжалось около суток, и вечером 24 июня после переговоров с президентом Белорусии Александром Лукашенко руководитель военной компании развернул колонны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что он «уйдет в Белоруссию», а уголовное дело против него будет прекращено. 6 июля в эфире телеканала «Россия-1» телеведущий Эдуард Петров назвал видео Пригожина постановочным. Он также сообщил, что дело по организации мятежа не закрыто.

Во время обысков в офисе и доме Пригожина нашли поддельные документы, деньги, парики для изменения внешности.