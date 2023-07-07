Блогерша раскрыла легкий способ подогнать платье по фигуре

TikTok-блогерша Кара Хоган подогнала платье по фигуре с помощью резинки для волос

Блогерша Кара Хоган раскрыла легкий способ подогнать платье по фигуре с помощью подручных средств. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Юзерша с никнеймом @carahogan_mua рассказала, что существует действенный метод, который позволит подчеркнуть формы в свободном наряде. На размещенных кадрах инфлюэнсерша надела наизнанку и задом наперед атласное платье длины миди. Помимо этого, она вырезала из картона круг с отверстием по центру. Затем женщина поместила предмет в области живота на лицевую сторону платья, совместив с ним часть ткани и закрепив его резинкой для волос.

В опубликованном ролике видно, что на задней части изделия материал собрался, вследствие чего оно сузилось и село по фигуре.

Подписчики оценили рекомендацию Хоган в комментариях под постом. «Как вы могли до такого додуматься, это великолепно!», «Это просто гениально», «Обалдеть, как же это умно!» — восхитились они.

Ранее в июле дизайнер Марина Мешкова раскрыла россиянкам способы визуально удлинить ноги с помощью предметов гардероба. Специалистка посоветовала носить юбки и брюки с завышенной талией, а также короткие куртки, пиджаки и топы. Кроме того, по ее словам, частично удлиненные рубашки, футболки и блузы стоит заправлять, чтобы создать эффект длинных ног.