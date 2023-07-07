Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:41, 7 июля 2023Ценности

Блогерша раскрыла легкий способ подогнать платье по фигуре

TikTok-блогерша Кара Хоган подогнала платье по фигуре с помощью резинки для волос

Кадр: @carahogan_mua / TikTok

Блогерша Кара Хоган раскрыла легкий способ подогнать платье по фигуре с помощью подручных средств. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Юзерша с никнеймом @carahogan_mua рассказала, что существует действенный метод, который позволит подчеркнуть формы в свободном наряде. На размещенных кадрах инфлюэнсерша надела наизнанку и задом наперед атласное платье длины миди. Помимо этого, она вырезала из картона круг с отверстием по центру. Затем женщина поместила предмет в области живота на лицевую сторону платья, совместив с ним часть ткани и закрепив его резинкой для волос.

В опубликованном ролике видно, что на задней части изделия материал собрался, вследствие чего оно сузилось и село по фигуре.

Материалы по теме:
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак. Почему его свадьба была тайной?
Закоренелый холостяк Джордж Клуни давал клятву не жениться, но все-таки вступил в брак.Почему его свадьба была тайной?
15 октября 2022
«Мы переборщили с декольте» Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
«Мы переборщили с декольте»Золото, гламур и самые откровенные наряды звезд на главном балу в мире моды
3 мая 2022

Подписчики оценили рекомендацию Хоган в комментариях под постом. «Как вы могли до такого додуматься, это великолепно!», «Это просто гениально», «Обалдеть, как же это умно!» — восхитились они.

Ранее в июле дизайнер Марина Мешкова раскрыла россиянкам способы визуально удлинить ноги с помощью предметов гардероба. Специалистка посоветовала носить юбки и брюки с завышенной талией, а также короткие куртки, пиджаки и топы. Кроме того, по ее словам, частично удлиненные рубашки, футболки и блузы стоит заправлять, чтобы создать эффект длинных ног.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    В ФРГ сообщили о тайной прослушке немецкой разведки за Пригожиным и Лукашенко

    Генсек ООН отреагировал на возможную передачу кассетных боеприпасов США Киеву

    Названы простые правила для защиты от отравления на даче

    Бывший преподаватель школы Канье Уэста подал на рэпера в суд

    ООН предложила оценить ущерб аммиакопроводу «Тольятти — Одесса»

    В ООН захотели провести встречи в Москве и Стамбуле по зерновой сделке

    Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» ван дер Сар попал в реанимацию

    Раскрыты подробности самого популярного музыкального фестиваля России

    Блогерша раскрыла легкий способ подогнать платье по фигуре

    «Белые ходоки» с капельницами попали на видео в центре Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости