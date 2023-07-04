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14:50, 4 июля 2023Ценности

Россиянкам раскрыли способы визуально удлинить ноги с помощью одежды

Дизайнер Мешкова: визуально удлинить ноги можно с помощью изделий с вертикальной полоской

Фото: Elric Pxl / Unsplash

Дизайнер Марина Мешкова раскрыла россиянкам способы визуально удлинить ноги с помощью одежды. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 4 июля.

В первую очередь эксперт уточнила, что вытянуть силуэт и сделать ноги длиннее можно, зная пропорции своего тела и соблюдая необходимые приемы в сочетании предметов гардероба. Специалистка посоветовала носить юбки и брюки с завышенной талией, а также короткие куртки, пиджаки и топы. Кроме того, по ее словам, частично удлиненные рубашки, футболки и блузы стоит заправлять, чтобы создать эффект длинных ног.

Помимо этого, Мешкова добавила, что вертикальная полоска на изделиях зрительно делает человека выше. «Однако высоким девушкам лучше подбирать в полоску только низ, чтобы сделать акцент исключительно на ногах», — пояснила она. Вдобавок собеседница издания посоветовала выбирать бежевые и коричневые туфли, босоножки или сапоги, которые по оттенку совпадают с цветом кожи. «К тому же монохромный образ смотрится стильно», — заявила дизайнер.

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В список визуально удлиняющих ноги изделий эксперт также внесла широкие струящиеся брюки-палаццо. «Но стоит учесть один нюанс: брюки нужно носить с каблуками или обувью на платформе. Они должны практически полностью закрывать каблук», — пояснила Мешкова.

В заключение специалист напомнила о важности красивой осанки и ровной спины, которые делают силуэт выше и стройнее.

В июне стилист Владислав Лисовец назвал замену выходящим из моды кроссовкам. Эксперт отметил, что летом 2023 года стоит отказаться от популярной спортивной обуви и вернуться к женственности и утонченности. Помимо этого, по словам специалиста, удачным выбором станут туфли на каблуке-рюмочке, поскольку они удобнее классических туфель на каблуках, но при этом смотрятся так же элегантно.

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    Екатерина Ештокина
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