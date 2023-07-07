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19:47, 7 июля 2023Спорт

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» ван дер Сар попал в реанимацию

Бывший вратарь МЮ и «Аякса» Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию с кровоизлиянием в мозг

Фото: Alex Morton / Reuters

Бывший вратарь сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» и «Аякса» Эдвин ван дер Сар попал в реанимацию. Об этом сообщается в Twitter футбольного клуба «Аякс».

В команде заявили, что 7 июля у экс-игрока случилось кровоизлияние в мозг. По информации De Telegraaf, это произошло во время отпуска в Хорватии. Ван дер Сара доставили в больницу вертолетом.

Ван дер Сар выступал за «Аякс» с 1990 по 1999 год. В составе клуба голкипер четыре раза побеждал в чемпионате Нидерландов, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также по одному разу — Лигу чемпионов, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В составе «Манчестер Юнайтед» вратарь играл с 2005 по 2011 год и стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четыре раза побеждал в чемпионате Англии, дважды брал Кубок английской лиги, три раза выигрывал Суперкубок Англии.

Вместе со сборной Нидерландов ван дер Сар дважды становился бронзовым призером чемпионата Европы.

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    Дарья Коршунова
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