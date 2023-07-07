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09:30, 7 июля 2023Россия

Стали известны подробности отравления алкоголем десятерых подростков на Урале

E1.ru: в Первоуральске 20-летняя знакомая покупала алкоголь отравившимся подросткам
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Adam Wilson / Unsplash

В Первоуральске Свердловской области 20-летняя знакомая покупала алкогольные напитки десятерым подросткам, которые впоследствии отравились. Такие подробности стали известны региональному порталу E1.ru.

Выяснилось, что компания школьников 13-14 лет отправилась отдыхать на берег пруда в поселке Пильная. «Алкоголь был нормальный, не паленый. Но они взяли кроме пива еще водки и коньяка. Смешали, перебрали дозу, и поэтому им стало плохо», — рассказал один из местных жителей.

Региональная прокуратура организовала проверку. 20-летнюю подругу пострадавших подростков начали разыскивать. Следователи приступили к поиску очевидцев происшествия и отправили спиртные напитки на экспертизу.

«Среди госпитализированных — девочка 2010 года рождения, ученица школы №2, из полной семьи, и ее ровесники — из той же школы, а также из школ №32 и №3. Все эти подростки на учете в ПДН не состоят. Двое из них помещены в детскую больницу, а еще двое с токсическим отравлением — в реанимационное отделение другой больницы», — разъяснил начальник пресс-службы свердловского полицейского главка Валерий Горелых.

Об отравлении несовершеннолетних в российском регионе стало известно 7 июля. Представители свердловского Минздрава рассказали, что у семи школьников в биологических жидкостях обнаружили этанол в различной концентрации. Медики оценивают состояние пострадавших подростков как удовлетворительное.

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    Анна Щербакова
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