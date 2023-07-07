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12:15, 7 июля 2023Забота о себе

Россиян предупредили об опасности лечения простуды алкоголем

Психиатр-нарколог Сергей Пшембаев предупредил об опасности лечения простуды алкоголем

Фото: Alvis Taurēns / Unsplash

Лечение простуды алкоголем в сочетании с приемом антибиотиков приводит к поражению печени, предупредил медицинский директор восстановительно-оздоровительного центра «Нахабино», психиатр-нарколог Сергей Пшембаев. Об опасности этого популярного в народе метода врач рассказал «Ленте.ру».

По его словам, даже употребление небольших доз этилового спирта (алкоголя) приводит к раздражению слизистой ЖКТ, повышению давления и нагрузки на сердце и сосуды, нарушению функции печени и поджелудочной железы. Также после употребления алкоголя регенерация поврежденных клеток происходит медленнее и нарушается водно-электролитный баланс организма, добавил он.

На фоне приема лекарственных препаратов, негативный эффект этанола усиливается многократно. Такое сочетание значительно ослабляет иммунную систему, а также может привести к возникновению тяжелых осложнений и нарушению функций всех систем организма

Сергей Пшембаевврач

Собеседник «Ленты.ру» пояснил, что многие лекарства при употреблении с алкоголем перестают оказывать лечебный эффект. «Особенно опасно сочетание этанола с антибиотиками, — говорит Пшембаев. — Такая комбинация может спровоцировать острое токсическое поражение печени».

Занимаясь самолечением при помощи спиртных напитков, можно приобрести алкогольную зависимость, добавил врач.

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«Вывод однозначный: лечить простуду алкоголем не следует. Прибегая к этому методу, вы не только не избавитесь от симптомов заболевания, но и рискуете серьезно навредить организму. При любой простуде важно как можно скорее начинать медикаментозное лечение, желательно под наблюдением врача. При таком подходе вероятность осложнений снижается и выздоровление наступает быстрее», — подвел итог Пшембаев.

Ранее гепатолог назвал симптомы отравления суррогатным алкоголем. По его словам, при отравлении метанолом прежде всего возникает сонливость.

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    Вера Владзиевская
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