Россиян предупредили об опасности лечения простуды алкоголем

Психиатр-нарколог Сергей Пшембаев предупредил об опасности лечения простуды алкоголем

Лечение простуды алкоголем в сочетании с приемом антибиотиков приводит к поражению печени, предупредил медицинский директор восстановительно-оздоровительного центра «Нахабино», психиатр-нарколог Сергей Пшембаев. Об опасности этого популярного в народе метода врач рассказал «Ленте.ру».

По его словам, даже употребление небольших доз этилового спирта (алкоголя) приводит к раздражению слизистой ЖКТ, повышению давления и нагрузки на сердце и сосуды, нарушению функции печени и поджелудочной железы. Также после употребления алкоголя регенерация поврежденных клеток происходит медленнее и нарушается водно-электролитный баланс организма, добавил он.

На фоне приема лекарственных препаратов, негативный эффект этанола усиливается многократно. Такое сочетание значительно ослабляет иммунную систему, а также может привести к возникновению тяжелых осложнений и нарушению функций всех систем организма Сергей Пшембаев врач

Собеседник «Ленты.ру» пояснил, что многие лекарства при употреблении с алкоголем перестают оказывать лечебный эффект. «Особенно опасно сочетание этанола с антибиотиками, — говорит Пшембаев. — Такая комбинация может спровоцировать острое токсическое поражение печени».

Занимаясь самолечением при помощи спиртных напитков, можно приобрести алкогольную зависимость, добавил врач.

«Вывод однозначный: лечить простуду алкоголем не следует. Прибегая к этому методу, вы не только не избавитесь от симптомов заболевания, но и рискуете серьезно навредить организму. При любой простуде важно как можно скорее начинать медикаментозное лечение, желательно под наблюдением врача. При таком подходе вероятность осложнений снижается и выздоровление наступает быстрее», — подвел итог Пшембаев.

Ранее гепатолог назвал симптомы отравления суррогатным алкоголем. По его словам, при отравлении метанолом прежде всего возникает сонливость.