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11:22, 6 июня 2023Забота о себе

Россиянам назвали симптомы отравления суррогатным алкоголем

Гепатолог Якушев: при отравлении суррогатным алкоголем прежде всего возникает сонливость

Фото: УМВД России по Ульяновской области / РИА Новости

Гепатолог и гастроэнтеролог Андрей Якушев после массового отравления сидром назвал симптомы отравления суррогатным алкоголем. В беседе с «Лентой.ру» врач филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково назвал помутнение сознания и сонливость первыми сигналами опасного состояния.

В России в начале июня в Ульяновской области произошло массовое отравление сидром. Было зафиксировано 18 летальных исходов, более 50 пострадавших находятся в больнице, многие — в реанимации. Отравившиеся контрафактным алкоголем (многие из них — в критическом состоянии) есть и в Самарской, Нижегородской областях, в Пензе и Удмуртии. По версии следствия, они употребляли напиток бренда «Мистер сидр», в котором, по предварительным данным, содержался метанол.

По словам Андрея Якушева, при интоксикации суррогатами прежде всего возникает изменение уровня сознания, появляется заторможенность, сонливость, вплоть до ступора. Человек перестает реагировать на внешние раздражители, и даже может впасть в кому.

Интоксикация при употреблении суррогатами чаще возникает от метанола, хотя чего только не бывает в этих «напитках». К неврологическим изменениям при отравлении относятся снижение зрения, двоение в глазах, изменение диаметра зрачков. Также возникают судороги, нарушение дыхания, головные боли

Андрей Якушевгепатолог, гастроэнтеролог

У отравившегося суррогатом человека появляются тошнота и рвота, иногда диарея, боли в верхней части живота, продолжил врач. Неврологические изменения связаны с прямым токсическим действием на головной мозг, соматические — с появлением или осложнением имеющихся болезней (язвы, панкреатита, острого токсического гепатита и поражении алкоголем кишечника).

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При первых признаках отравления метанолом необходимо сразу же обращаться за медицинской помощью, а не заниматься самолечением и ждать, что состояние стабилизируется само собой. При своевременной медицинской помощи пострадавший сохранит здоровье и жизнь, заключил Якушев.

Ранее диетолог Ирина Мансурова предупредила об опасности даже качественного сидра. По ее словам, алкогольный напиток способен обострить опасные хронические болезни.

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    Вера Владзиевская
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