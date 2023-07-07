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23:22, 7 июля 2023Спорт

Чех Гашек осудил организаторов Уимблдона за допуск россиян

Обладатель Кубка Стэнли из Чехии Гашек осудил организаторов Уимблдона за допуск россиян

Фото: Petr Josek / Reuters

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек высказался в Twitter об участии россиян в Уимблдоне-2023.

Чех осудил допуск на турнир спортсменов из России. «Женская теннисная ассоциация (WTA), Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и организаторы Уимблдона несут за это ответственность. Тем не менее правительство страны всегда может запретить или выгнать иностранцев!» — отметил он и задался вопросом, сможет ли правительство Чехии сделать это на турнире WTA в августе в Праге.

В октябре 2022 года Гашек призвал руководителей Национальной хоккейной лиги уйти в отставку из-за позиции по России. Он заявил, что комиссар Гэри Беттмэн и его заместитель Билл Дейли проявили неуважение к МИД Чехии, допустив к предсезонным матчам лиги в Праге российских игроков.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой WTA и ATP в нейтральном статусе.

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    Андрей Стрельцов
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