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17:08, 7 июля 2023Силовые структуры

После нападения на российского адвоката возбудили дело о хулиганстве

Полиция возбудила дело о хулиганстве после нападения с зеленкой на адвоката Пономареву

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Москве полиция возбудила уголовное дело после нападения на адвоката Адвокатской палаты Московской области (АПМО) Елену Пономареву. Об этом сообщает ТАСС.

Сотрудники полиции приняли от адвоката заявление и возбудили дело по статье 213 («Хулиганство») Уголовного кодекса РФ. В настоящее время потерпевшая дает показания.

Ранее неизвестный облил Пономареву зеленкой на остановке общественного транспорта на Рублевском шоссе, у нее повреждена сетчатка глаза. Адвокату поступали угрозы, к которым прикладывались фотографии, свидетельствующие о слежке за ней.

Пономарева связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. По словам адвоката, таким образом ей отомстили наркодилеры.

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    Илона Палей
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