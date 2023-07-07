Госдеп призвал Россию привлечь к ответственности напавших на Милашину и Немова

Госдеп осудил нападение на Милашину и Немова, призвав Россию наказать виновных

Государственный департамент США осудил нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Комментарий ведомства опубликован на официальном сайте.

Госдеп подчеркнул, что американские власти «потрясены жестоким избиением» и призывают Москву провести оперативное, прозрачное расследование, по результатам которого все виновные будут привлечены к ответственности.

Кроме того, в ведомстве осудили российское правительство, обвинив его в нарушении не только международных обязательств, но и в пренебрежении правами россиян, данные им конституцией. «Народ России заслуживает лучшего», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту нападения на Елену Милашину и Александра Немова. Проведя проверку, следователи квалифицировали нападение как умышленное причинение средней и легкой тяжести вреда здоровью.

Группа неизвестных избила Милашину и Немова во вторник, 4 июля, по дороге из аэропорта. После доставления в больницу у обоих пострадавших выявили многочисленные ушибы. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.