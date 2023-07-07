Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:51, 7 июля 2023Мир

Госдеп призвал Россию привлечь к ответственности напавших на Милашину и Немова

Госдеп осудил нападение на Милашину и Немова, призвав Россию наказать виновных

Фото: Crew Against Torture / Reuters

Государственный департамент США осудил нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Комментарий ведомства опубликован на официальном сайте.

Госдеп подчеркнул, что американские власти «потрясены жестоким избиением» и призывают Москву провести оперативное, прозрачное расследование, по результатам которого все виновные будут привлечены к ответственности.

Кроме того, в ведомстве осудили российское правительство, обвинив его в нарушении не только международных обязательств, но и в пренебрежении правами россиян, данные им конституцией. «Народ России заслуживает лучшего», — говорится в заявлении Госдепартамента.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту нападения на Елену Милашину и Александра Немова. Проведя проверку, следователи квалифицировали нападение как умышленное причинение средней и легкой тяжести вреда здоровью.

Группа неизвестных избила Милашину и Немова во вторник, 4 июля, по дороге из аэропорта. После доставления в больницу у обоих пострадавших выявили многочисленные ушибы. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские бойцы захватили британскую ракету Storm Shadow. Операция по эвакуации трофея длилась два дня под артобстрелом

    Российский военный женился в военном госпитале имени Бурденко

    Минобороны заявило о «значительных потерях» ВСУ

    Группа украинских бойцов уничтожена на краснолиманском направлении

    Российские штурмовики разгромили превосходящие силы ВСУ

    Российская авиация ударила по позициям ВСУ в районе Клещеевки

    Обвиняемого в терактах украинского пилота этапировали в Москву

    Врач предупредил о влиянии образа жизни на мужское здоровье

    Госдеп призвал Россию привлечь к ответственности напавших на Милашину и Немова

    Мужчина заставил жену смотреть порно и стал фигурантом уголовного дела

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости