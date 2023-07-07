Жителям российского села запретили пользоваться водой из-за химикатов

Жителям села Чля в Хабаровском крае запретили пользоваться водой после мора рыбы

Жителям села Чля в Хабаровском крае запретили мыться и пользоваться водой из водоемов после мора рыбы. В воде обнаружили повышенное содержание вредных химических веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Николаевского района.

Мор рыбы был зафиксирован в водных объектах реки Большой Мырчан и озера Чля в среду, 6 июля. В пяти точках были отобраны пробы воды. Эксперты выявили повышение цианидов, роданидов, марганца, цинка, меди и сульфатов. Местным жителям запретили контактировать с водой до получения результатов с повторных проб, которые назначены на 10 июля.

Администрация района также подготовила постановление о введении режима повышенной готовности в Члянском сельском поселении из-за угрозы возникновения чрезвычайной ситуации на фоне нарушения жизнедеятельности населения, превышения предельно допустимых опасных химических веществ в водных объектах и наличием фактов, способных привести к причинению вреда окружающей среде.

Николаевская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку по факту мора рыбы. В Министерство природных ресурсов края было направлено письмо об организации проверки местных предприятий по добыче полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что в реку Одру, протекающую по территории Польши и Германии, продолжили сбрасывать соли ртути после мора рыбы в 2022 году. Министерство по защите природы Германии безрезультатно пытается добиться решения проблемы со стороны соседней страны.