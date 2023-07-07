Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:43, 7 июля 2023Интернет и СМИ

Врач назвал шесть факторов риска менингита

Доктор Мясников рассказал, что риск менингита повышают курение и травмы носа

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал шесть факторов, повышающих риск заболеть менингитом. Их доктор перечислил в посте, опубликованном в его Telegram-канале.

Первым фактором риска Мясников назвал нахождение в замкнутых коллективах. «Вспышки часты у студентов колледжей и в военных казармах. (...) Обычно так и происходит: собираются вместе носители менингококков. И начинается нежелательный обмен! Нахождение в тесных коллективах, семье с носителями резко увеличивает шанс заражения. Передача идет воздушно-капельным путем», — рассказал доктор.

В число факторов, которые повышают вероятность заболеть, он также включил врожденный дефицит белков, участвующих в создании и укреплении иммунной системы, удаленную селезенку, курение, травмы носа и респираторные вирусные инфекции.

Ранее врач и телеведущий Андрей Продеус назвал категорию людей, наиболее уязвимую перед менингитом. По его словам, наибольшую опасность эта болезнь представляет для подростков. Таким образом он прокомментировал вспышку инфекции на Урале.

5 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Уточнялось, что среди сотрудников началась вакцинация и профилактическая антибиотикотерапия.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ впервые обстреляли территорию России из «Богданы» снарядами Excalibur

    «Роскосмос» предложил партнерам создавать национальные сегменты РОС

    Зеленский рассказал о роли США в поставках дальнобойного оружия

    Стало известно о возможной встрече Путина и Эрдогана

    Мужчина получил согласие на брак от девушки и сорвал джекпот на следующий день

    Российского чиновника арестовали по обвинению в хищении денег на нужды СВО

    Глава МАГАТЭ рассказал о поисках взрывчатки на Запорожской АЭС

    Для дачников задумали ввести лимит на кур

    Дети Алена Делона обвинили сиделку в издевательствах над актером

    Шесть человек погибли при взрыве на российском заводе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости