Врач назвал шесть факторов риска менингита

Доктор Мясников рассказал, что риск менингита повышают курение и травмы носа

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал шесть факторов, повышающих риск заболеть менингитом. Их доктор перечислил в посте, опубликованном в его Telegram-канале.

Первым фактором риска Мясников назвал нахождение в замкнутых коллективах. «Вспышки часты у студентов колледжей и в военных казармах. (...) Обычно так и происходит: собираются вместе носители менингококков. И начинается нежелательный обмен! Нахождение в тесных коллективах, семье с носителями резко увеличивает шанс заражения. Передача идет воздушно-капельным путем», — рассказал доктор.

В число факторов, которые повышают вероятность заболеть, он также включил врожденный дефицит белков, участвующих в создании и укреплении иммунной системы, удаленную селезенку, курение, травмы носа и респираторные вирусные инфекции.

Ранее врач и телеведущий Андрей Продеус назвал категорию людей, наиболее уязвимую перед менингитом. По его словам, наибольшую опасность эта болезнь представляет для подростков. Таким образом он прокомментировал вспышку инфекции на Урале.

5 июля в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили о вспышке менингококковой инфекции у сотрудников Ozon в Екатеринбурге. Уточнялось, что среди сотрудников началась вакцинация и профилактическая антибиотикотерапия.