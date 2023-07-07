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12:32, 7 июля 2023Наука и техника

Парацетамол научились делать из сосны

ChemSusChem: произведен парацетамол из компонента сосны

Фото: Unsplash

Команда ученых из Университета Бата научилась делать два самых популярных в мире обезболивающих препарата — парацетамол и ибупрофен — из вещества, содержащегося в соснах, которое является отходом бумажной промышленности. Результаты исследования опубликованы в журнале ChemSusChem.

Обычно лекарства производятся на основе химических прекурсоров, добытых из сырой нефти. Это формирует некоторую проблему в условиях, когда мир старается отказаться от нефтяных ресурсов. По словам исследователей, использование нефти в фармакологии не только приводит к выбросам углекислого газа, но и к колебаниям цен, поскольку промышленность сильно зависит от геополитической обстановки в странах с запасами нефти.

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Теперь эту проблему решили. Специалисты разработали технологию изготовления ряда фармацевтических прекурсоров из биологически возобновляемого β-пинена — компонента скипидара. В ходе экспериментов соединение было преобразовано в парацетамол и ибупрофен. Кроме того, удалось синтезировать и ряд других веществ: 4-гидроксиацетофенон, который необходим для производства бета-блокаторов; сальбутамол, требующийся для препаратов для ингаляторов при астме, а также другие соединения, широко используемые в парфюмерии и чистящих средствах.

Отмечается, что технология в нынешнем ее виде может быть дороже, чем сырье на нефтяной основе, однако потребители готовы платить несколько больше за более экологичные фармацевтические препараты, полностью изготовленные из растительных компонентов.

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    Елена Апазиди
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