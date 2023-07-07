Стали известны подробности о состоянии пострадавших при взрыве на «Промсинтезе»

ТАСС: один из пострадавших при взрыве на «Промсинтезе» в крайне тяжелом состоянии

Один из пострадавших при взрыве на заводе «Промсинтез» в городе Чапаевск Самарской области находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по региону, пишет ТАСС.

«Двое пострадавших госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Их состояние оценивается как крайне тяжелое и средней степени тяжести», — пояснили в пресс-службе.

О взрыве на заводе в городе Чапаевске стало известно ранее 7 июля. В это время на предприятии велись работы на трубопроводе. Шестерых человек спасти не удалось, еще двое пострадали.

В Госдуме отреагировали на ЧП на предприятии в Самарской области. Депутат Александр Хинштейн заверил, что виновные в случившемся ответят по всей строгости закона.