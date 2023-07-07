Зеленский назвал преимущество России

Президент Украины Зеленский назвал преимуществом России дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский назвал преимуществом России дальнобойное оружие, из-за которого войскам республики сложно наступать. Его слова с пресс-конференции по итогам встречи с премьером Чехии Петром Фиалой передает РИА Новости.

«Ты обороняешь свою землю и не можешь достичь соответствующей дистанции, чтобы разрушить врага. Дистанционное преимущество у врага», — сказал он. Глава государства добавил, что без дальнобойного оружия сложно проводить не только наступательную миссию, но и оборонную операцию.

Ранее Зеленский заявил о решающей роли Вашингтона в поставках указанного вооружения. По его словам, Украина ведет переговоры о предоставлении дальнобойного оружия с США. При этом украинская сторона пытается договориться о поставках с другими государствами Запада.

6 июля стало известно, что Вашингтон уже на текущей неделе может принять решение по поставке Киеву кассетных боеприпасов. Площадь поражения одного такого снаряда примерно в пять раз выше, чем у боеприпасов обычного типа.