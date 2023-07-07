Медведев призвал создать надежную систему ПВО на линии соприкосновения и внутри страны

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал создать надежную систему противовоздушной обороны (ПВО) для защиты внутри страны и на линии соприкосновения. Об этом он заявил во время заседания рабочей группы Военно-промышленной комиссии России, соответствующий пост опубликован в Telegram-канале политика.

Он пояснил, что НАТО наращивает боевые возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ), поставляя Киеву современное вооружение с повышенной дальностью.

«Нам нужно создавать надежную систему противовоздушной обороны как в зоне специальной военной операции, так и для защиты объектов, удаленных от линии соприкосновения, по сути — гражданских объектов», — сказал политик.

Ранее Медведев заявил, что любая война может завершиться очень быстро двумя способами. По его мнению, это можно сделать с помощью мирного договора, либо при помощи ядерного оружия. Также Медведев напомнил об атомной бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.