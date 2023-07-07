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15:27, 7 июля 2023Россия

Путин заявил о бесполезности попыток других стран создать сложности для России

Путин заявил, что у пытающихся создать сложности для России стран ничего не получится

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Некоторые страны пытаются создавать сложности для России, но это бесполезно — с точки зрения достижения целей у них ничего путного до сих пор не получалось. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности 7 июля. Его слова приводит ТАСС.

«Уверен, ничего и не получится», — сказал глава государства и предложил обсудить меры, которые принимаются для преодоления трудностей.

Президент также добавил, что «нужно быть в курсе происходящих событий». На совещании с докладом также выступил глава министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее в июле Путин рассказал, что долгое время у границ России из Украины создавалась «анти-Россия», одобрялась неонацистская идеология, чтобы сдержать развитие страны и поставить под удар ее безопасность. Он отметил также, что против России ведется гибридная война, но страна уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению и санкциям.

22 июня на совещании с постоянными членами Совбеза Путин заявил, что западные страны намерены воевать с Россией до последнего украинца.

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    Евгения Куликова
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