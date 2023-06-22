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13:07, 22 июня 2023Россия

Путин заявил о намерении Запада воевать с Россией до последнего украинца

Путин заявил, что западные страны намерены воевать с Россией до последнего украинца

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Западные страны намерены воевать с Россией до последнего украинца. Об этом заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза, пишет ТАСС.

Заслушав доклады министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), глава государства подчеркнул, что Запад может поставить Киеву дополнительную технику, но мобилизационный резерв не безграничен.

«Похоже, западные союзники Украины действительно решили воевать с Россией до последнего украинца», — сделал вывод Путин.

В рамках совещания Шойгу доложил президенту, что за последние 16 суток боевых действий войска противника понесли существенные потери, в результате чего снизили активность и начали перегруппировку. При этом он подчеркнул, что на нескольких направлениях силы для ведения дальнейших наступательных действий у ВСУ еще есть, несмотря на утрату техники и личного состава.

В свою очередь, Патрушев отчитался президенту о том, что за время попыток наступления потери ВСУ превысили 13 тысяч человек.

Ранее Путин заявил, что по состоянию на 20 июня российские военные «наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа». При этом конкретных цифр по потерям среди личного состава ВСУ глава государства не привел, подчеркнув, что они «очень значительные».

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    Зураб Дарахвелидзе
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