Шойгу заявил о снижении активности украинских войск

Министр обороны России Шойгу заявил, что украинские войска снизили активность

Украинские войска снизили активность и занимаются перегруппировкой. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании с постоянными членами Совбеза под председательством президента Владимира Путина. Трансляция велась в официальном Telegram-канале Кремля.

По словам главы Минобороны, за последние 16 суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери. «[Противник] собирает из разрозненных частей и батальонов те силы, который могли бы в дальнейшем вести наступление. Это на одном направлении. На других направлениях, естественно, силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, сохраняется, несмотря на большое количество утраты как по технике, так и по личному составу», — отчитался Шойгу президенту.

Он добавил, что на некоторых направлениях ВСУ пытаются эвакуировать подбитую технику, но им не всегда это удается.

Накануне Шойгу заявил, что с 4 июня украинские войска предприняли 263 атаки на позиции российских военных. Он подчеркнул, что все попытки ВСУ были отбиты, и противник не достиг своих целей.

Кроме того, 21 июня Путин сообщил, что по состоянию на 20 июня российские военные «наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа». При этом конкретных цифр по потерям среди личного состава ВСУ глава государства не привел, подчеркнув, что они «очень значительные».