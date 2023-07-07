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09:22, 7 июля 2023Из жизни

Прогуливающийся по улице мужчина случайно раскрыл измену жены

Житель Китая случайно увидел жену с любовником во время прогулки и раскрыл ее измену

Фото: Gift Habeshaw / Unsplash

Житель провинции Цзянсу, Китай, случайно раскрыл измену жены, прогуливаясь по улице. Об этом сообщает The Thaiger.

Жена, которую он увидел во время прогулки, шла с незнакомцем за руку. Сначала китаец решил, что мужчина не знает о ее семейном положении. Однако как только любовник заметил мужчину, он отпустил руку спутницы и поспешно удалился. Вскоре муж узнал, что его жену свела с мужчиной ее мать. Любовник был коллегой китаянки. Супруг пришел в ярость и сразу рассказал о произошедшем в социальных сетях.

Женщина, в свою очередь, позвонила матери, надеясь, что та поможет ей уладить возникший конфликт. Однако муж не собирался мириться и нагрубил жене, назвав ее бесстыжей.

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Удалось ли супругам разрешить конфликт, остается неизвестным. Однако ссора вызвала бурную реакцию пользователей в сети. «Я никогда не встречал такого наглого человека. Она не только не прячется, но и встречается с любовником средь бела дня», — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи, напротив, поддержали женщину и поступок ее матери. «Все родители желают счастья своим детям. Если теща намеренно познакомила дочь с другим мужчиной, то, может, это потому, что она знала, что ее зять недостаточно хорош и не сможет сделать дочь счастливой?» — возразил один из пользователей.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда узнала об измене мужа благодаря жуткому сну. В ночном кошмаре женщина увидела супруга с отрубленной головой.

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    Алиса Удовик
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