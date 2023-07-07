Прогуливающийся по улице мужчина случайно раскрыл измену жены
Житель провинции Цзянсу, Китай, случайно раскрыл измену жены, прогуливаясь по улице. Об этом сообщает The Thaiger.
Жена, которую он увидел во время прогулки, шла с незнакомцем за руку. Сначала китаец решил, что мужчина не знает о ее семейном положении. Однако как только любовник заметил мужчину, он отпустил руку спутницы и поспешно удалился. Вскоре муж узнал, что его жену свела с мужчиной ее мать. Любовник был коллегой китаянки. Супруг пришел в ярость и сразу рассказал о произошедшем в социальных сетях.
Женщина, в свою очередь, позвонила матери, надеясь, что та поможет ей уладить возникший конфликт. Однако муж не собирался мириться и нагрубил жене, назвав ее бесстыжей.
Удалось ли супругам разрешить конфликт, остается неизвестным. Однако ссора вызвала бурную реакцию пользователей в сети. «Я никогда не встречал такого наглого человека. Она не только не прячется, но и встречается с любовником средь бела дня», — написал один из комментаторов.
Некоторые пользователи, напротив, поддержали женщину и поступок ее матери. «Все родители желают счастья своим детям. Если теща намеренно познакомила дочь с другим мужчиной, то, может, это потому, что она знала, что ее зять недостаточно хорош и не сможет сделать дочь счастливой?» — возразил один из пользователей.
Ранее сообщалось, что жительница Таиланда узнала об измене мужа благодаря жуткому сну. В ночном кошмаре женщина увидела супруга с отрубленной головой.