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20:17, 7 июля 2023Среда обитания

Спасти мир от голода захотели с помощью роботов

WFP: роботы могут начать доставлять помощь в опасные регионы мира уже со следующего года

Фото: Alessandro Abbonizio / WFP / Reuters

Помочь решить проблему мирового голода и безопасности гуманитарных работников в особо опасных регионах мира должны роботизированные транспортные средства с искусственным интеллектом (ИИ). Они могут начать доставлять продовольствие и другие виды помощи в районы конфликтов и стихийных бедствий уже в следующем году, сообщает Reuters со ссылкой на главу инноваций Всемирной продовольственной программы (World Food Programme, WFP) Бернхарда Коватча.

Речь идет о грузовиках-амфибиях, каждый из которых может перевозить около 1-2 тонн продовольствия. В настоящее время они управляются вживую, однако в начале 2024 года специалисты хотят заменить их специальными роботизированными средствами. Водители будут управлять ими дистанционно с помощью данных со спутников и датчиков.

Соответствующие испытания пройдут в рамках проекта AHEAD (Автономные устройства для оказания экстренной гуманитарной помощи). Опробовать автономные машины собираются в Южном Судане, где около 7,7 миллиона человек сталкиваются с серьезной нехваткой продовольствия, а наводнения затрудняют доступ сотрудникам гуманитарных миссий.

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За последние годы суммарное количество подобных инцидентов рекордно выросло и достигло максимальных значений со времен Второй мировой войны. Только в начале 2023 года агентство ООН по оказанию продовольственной помощи потеряло трех сотрудников в результате конфликта в Судане. Роботизированные средства доставки гуманитарных грузов должны помочь снизить число подобных инцидентов. По словам Коватча, внедрение роботизированной техники в зоны повышенной опасности также станет шагом вперед в вопросе искоренения проблемы мирового голода.

Ранее сообщалось о риске резкого роста числа голодающих в мире из-за глобального потепления. Из-за повышения средних температур и активного таяния ледников в гималайском районе Гинкудуш около двух миллиардов людей могут оказаться на грани выживания. Если горная система потеряет до 80 процентов ледникового покрова, серьезное ухудшение условий жизни будет угрожать четверти населения планеты.

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    Анатолий Акулов
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