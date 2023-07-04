Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
17:20, 4 июля 2023Среда обитания

Четверти населения планеты предрекли борьбу за выживание

Около двух миллиардов людей окажутся на грани выживания из-за таяния ледников в Гималаях

Фото: Игорь Михалев / РИА Новости

Глобальное потепление может нанести значительный ущерб жителям азиатского региона. Из-за масштабного таяния ледников в гималайском районе Гинкудуш около двух миллиардов людей могут оказаться на грани выживания, предрекло агентство Bloomberg.

Из-за повышения средних температур в регионе до 80 процентов ледниковой массы горной системы в Центральной Азии может растаять. Если это произойдет, серьезное ухудшение условий жизни будет грозить четверти населения планеты.

По своим последствиям таяние горных ледников может оказаться масштабнее наводнения в Пакистане, которое произошло в июне 2022 года. Тогда ущерб от стихийного бедствия для местной экономики оценили более чем в 30 миллиардов долларов, свои дома в общей сложности потеряли восемь миллионов человек.

Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк предрек угрозу голода для еще 80 миллионов человек по всему миру на фоне глобального потепления. Из-за стихийных бедствий могут пострадать сельскохозяйственные угодья и поголовье скота, что может спровоцировать нехватку продовольствия в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров впервые прокомментировал избиение журналистки и адвоката в Чечне

    Генерал ВСУ рассказал об усилении позиций на границе с Белоруссией

    40-летняя Наталья Рудова показала пресс

    Телохранители получили срок за вымогательство у нанявшего их россиянина

    Потерявшимся в лесу описали план действий

    Инсайдер сообщил о переходе Мбаппе в «Реал»

    Перечислены шесть неподходящих для аэропорта вещей

    В МИД назвали схему подключения Россельхозбанка к SWIFT заведомо непроходной

    Российские дилеры оценили рост цен на автомобили

    В США оценили эффективность глушения «умных» бомб на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости