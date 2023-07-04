Четверти населения планеты предрекли борьбу за выживание

Около двух миллиардов людей окажутся на грани выживания из-за таяния ледников в Гималаях

Глобальное потепление может нанести значительный ущерб жителям азиатского региона. Из-за масштабного таяния ледников в гималайском районе Гинкудуш около двух миллиардов людей могут оказаться на грани выживания, предрекло агентство Bloomberg.

Из-за повышения средних температур в регионе до 80 процентов ледниковой массы горной системы в Центральной Азии может растаять. Если это произойдет, серьезное ухудшение условий жизни будет грозить четверти населения планеты.

По своим последствиям таяние горных ледников может оказаться масштабнее наводнения в Пакистане, которое произошло в июне 2022 года. Тогда ущерб от стихийного бедствия для местной экономики оценили более чем в 30 миллиардов долларов, свои дома в общей сложности потеряли восемь миллионов человек.

Ранее глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк предрек угрозу голода для еще 80 миллионов человек по всему миру на фоне глобального потепления. Из-за стихийных бедствий могут пострадать сельскохозяйственные угодья и поголовье скота, что может спровоцировать нехватку продовольствия в мире.