Человечеству спрогнозировали усиление угрозы голода

УВКПЧ ООН: число испытывающих угрозу голода людей может вырасти на 80 млн

Глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк спрогнозировал, что в будущем из-за изменения климата больше людей окажутся под угрозой голода. Его слова приводит издание France 24.

Тюрк напомнил, что стихийные бедствия уничтожают поля, скот и экосистемы, из-за чего некоторые граждане остаются в безвыходном положении. По его словам, число людей, испытывающих угрозу голода вследствие глобального потепления, может вырасти на 80 миллионов к середине нынешнего столетия.

Верховный комиссар раскритиковал мировых лидеров за то, что при решении проблемы климатического кризиса они думают только о ближайшем будущем. Он призвал правительства стран перестать откладывать важные решения и отказаться от ископаемого топлива.

В апреле эксперты ООН предрекли провал большинства целей по устойчивому развитию к 2030 году. По их данным, только в 12 процентах целей и задач государства показали достаточный прогресс, в то время как в 50 процентах случаев усилия оказались слабыми или недостаточными.