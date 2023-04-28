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18:56, 28 апреля 2023Среда обитания

В ООН предрекли человечеству провал в спасении планеты

ООН: большинство целей по устойчивому развитию могут быть провалены к 2030 году

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Большинство (88 процентов) целей и задач по устойчивому развитию страны мира не смогут выполнить в срок — к 2030 году. Провал в спасении планеты предрекли эксперты ООН в своем докладе. Документ опубликован на сайте организации.

По данным специалистов, только в 12 процентах целей и задач государства показали достаточный прогресс. В 50 процентах случаев усилия оказались слабыми или недостаточными. Так, с текущей динамикой гендерного равенства получится достичь лишь через 286 лет, а число бедных к 2030 году сократится с 719 миллионов до 575 миллионов человек.

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Авторы доклада отметили, что в некоторых аспектах ситуация ухудшилась с 2015 года. Например, усилился голод — к 2030 году показатель может вырасти еще больше, прогнозируют эксперты. Кроме того, на фоне пандемии коронавируса ухудшился образовательный процесс во многих регионах мира. В то время как растущие масштабы вооруженных конфликтов усугубляют такие проблемы, как потеря биоразнообразия на планете и глобальное потепление.

«Если мы не примем срочных мер, то планы на 2030 год станет эпитафией миру, каким он мог бы быть», — заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Речь идет о 17 целях устойчивого развития, которые одобрили страны-члены ООН в 2015 году. Среди них — борьба с климатическим кризисом, голодом, бедностью, продвижение гендерного равенства, образования и других общечеловеческих ценностей. Эти цели включают в себя 169 задач. К 2030 году человечество договорилось полностью побороть голод и бедность на планете.

Нина Ташевская
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