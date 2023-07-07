42-летняя певица Джессика Симпсон снялась в кожаном бюстгальтере для журнала Bustle

Популярная американская певица, актриса и дизайнер Джессика Симпсон снялась в откровенных нарядах для журнала Bustle. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 42-летняя исполнительница позирует в кожаном бюстгальтере белого цвета, демонстрируя подтянутую фигуру. Ее образ дополняют светло-голубая кофта, три колье с подвеской в виде полумесяца и массивные браслеты. Кроме того, артистка примерила оголяющие ягодицы джинсы, укороченный топ и серебристый плащ.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Раньше ее высмеивали за лишний вес. Но я думаю, что сейчас она выглядит потрясающе», «Хочу знать, в чем ее секрет! Она буквально постарела, но только задом наперед», «Великолепная фигура», «Сразу видно, сколько сил было потрачено на это тело», «Королева», — высказывались они.

В апреле Джессика Симпсон показала фигуру в откровенном виде и смутила фанатов. Знаменитость поделилась фото, на котором позирует перед зеркалом в бикини ярко-зеленого цвета. При этом ее образ дополняют лакированные босоножки на массивной платформе.