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01:00, 27 апреля 2023Ценности

42-летняя певица Джессика Симпсон показала фигуру в бикини и смутила фанатов

42-летняя певица Джессика Симпсон показала фигуру в бикини бренда Skims и смутила фанатов

Фото: @jessicasimpson

Популярная американская певица, актриса и дизайнер Джессика Симпсон показала фигуру в откровенном виде и смутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя знаменитость поделилась фото, на котором позирует перед зеркалом в бикини ярко-зеленого цвета. При этом ее образ дополняют лакированные босоножки на массивной платформе. Также на размещенном кадре видно, что на лице исполнительницы отсутствует макияж.

Однако некоторые поклонники удивились тому, что звезда надела купальник бренда телезвезды Ким Кардашьян Skims, имея при этом собственную линию подобного предмета гардероба. «Я люблю тебя, Джессика, но не могу поддерживать Кардашьян», «У тебя есть своя марка купальников, зачем рекламировать Ким?», «Джессика — да, Ким — нет», «Очень странная реклама и главное — для чего?», «Извини, но мы разочарованы», — высказывались они.

Ранее Джессика Симпсон восхитила подписчиков моложавой внешностью на новом фото. Исполнительница опубликовала кадр, на котором она позирует в вечернем платье из плиссированной ткани черного цвета. Образ знаменитости дополнило массивное колье и множество браслетов, а также несколько колец. При этом волосы она распустила и уложила волнами, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

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Мария Винар
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