42-летняя певица Джессика Симпсон восхитила фанатов моложавой внешностью на новом фото

Популярная американская певица, актриса и дизайнер Джессика Симпсон поделилась новым фото и восхитила фанатов моложавой внешностью. Соответствующие снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

42-летняя исполнительница опубликовала кадр, на котором она позирует в вечернем платье из плиссированной ткани черного цвета. Образ знаменитости дополнило массивное колье и множество браслетов, а также несколько колец. При этом волосы она распустила и уложила волнами, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

«Иногда просто хочется сиять», — подписала публикацию телезвезда. Подписчики восхитились внешним видом кумира в комментариях под постом. «Она не стареет, а молодеет», «Выглядит на 21», «Просто прекрасна», «Такое ощущение, что это Джессика из 2000-х годов», «Красотка», — высказывались многочисленные поклонники.

В июне Симпсон также поделилась новым селфи без макияжа и удивила пользователей сети. На размещенном фото исполнительница позировала перед камерой в зеленой футболке. Однако поклонники не оценили внешний вид артистки, отметив в комментариях, что она увлеклась пластикой губ.