В США рассказали о ценности трофейной Storm Shadow для России

The Drive: захваченная ракета Storm Shadow может представлять ценность для России

Сбитая англо-французская крылатая ракета Storm Shadow, которая попала в руки российских военных, может представлять значительную разведывательную ценность. Об этом пишет американское издание The Drive.

На фотографиях, демонстрирующих упавшую Storm Shadow, видна боевая часть ракеты, задняя часть корпуса, которая почти полностью сохранилась, и другие компоненты боеприпаса. Издание отмечает, что в конструкции Storm Shadow применяют решения, которые обеспечивают ее малозаметность.

«Материалы, использованные при ее (Storm Shadow — прим. "Ленты.ру") изготовлении, и применяемые в ней конструктивные решения представляли бы интерес, равно как и конструкция ее боеголовки. Ее двигатель, вероятно, также будет исследован на предмет общей разведывательной ценности, но наибольший интерес будет представлять ее электроника, и в первую очередь система наведения», — пишет издание.

Боеприпас получил инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS, а на финальном этапе полета ракета использует инфракрасную головку самонаведения (ГСН) с автоматическим распознаванием цели. Система может сопоставлять изображения, загруженные в память ракеты, с объектом, который видит ГСН. Как пишет издание, изучение ГСН, бортовой электроники и программного обеспечения позволит найти в ракете слабые места.

Ранее в июле казаки из отряда «Барс-11» показали первую ракету Storm Shadow, которая стала их трофеем. Боеприпас отправят в одно из конструкторских бюро для изучения.