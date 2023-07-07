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05:58, 7 июля 2023Мир

США обвинили в стремлении присоединить Швецию к НАТО ради собственной выгоды

Sabah: США хотят использовать вступление Швеции в НАТО в целях контроля

Фото: Scanpix Sweden / Reuters

Вступление Швеции в НАТО необходимо Вашингтону в целях контроля над европейскими странами. Об этом заявил обозреватель турецкого издания Sabah Хасан Басри Ялчин.

По словам автора материала, Швеция не заинтересована в том, чтобы стать членом альянса. Как отмечается в статье, она старается всеми силами избежать этого, о чем свидетельствуют, в частности, конфликтные ситуации с Турцией. Однако, подчеркнул Ялчин, ее вступление выгодно американским властям, которые стремятся подчинить себе все европейские страны.

Обозреватель подчеркнул, что США воспринимают НАТО как механизм контроля, считая, что все страны, входящие в Евросоюз (ЕС), должны быть также членами альянса. В таком случае, пояснил он, они все будут объединены, находясь под американским контролем. Кроме того, по мнению Ялчина, Вашингтон хочет использовать Швецию в качестве трамплина, чтобы получить доступ к ресурсам Арктики.

Ранее министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем заявил о прогрессе на переговорах по вопросу членства в НАТО. Он рассказал, что процесс продвигается вперед, сообщив, что в ближайшие дни страна намерена интенсивно поработать над вступлением в альянс.

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    Марина Совина
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