Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:42, 7 июля 2023Наука и техника

Состояние полости рта связали с работой мозга

Neurology: выпадение зубов связали с уменьшением объема мозга

Фото: Chris Delmas / Getty Images

Японские ученые из Университета Тохоку связали состояние полости рта с работой мозга. Оказалось, что заболевания десен и выпадение зубов могут привести к уменьшению объема гиппокампа, который связан с памятью и развитием болезни Альцгеймера. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Авторы проанализировали 172 человек со средним возрастом 67 лет, у которых не наблюдалось проблем с памятью на начало исследования. Испытуемым провели стоматологический осмотр и попросили пройти тестирование на память. Также участникам просканировали мозг для измерения его объема на начало наблюдения и четыре года спустя. У каждого участника специалисты подсчитали количество зубов и проверили наличие заболеваний десен.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Исследователи пришли к выводу, что количество зубов и количество заболеваний десен были связаны с изменениями в левом гиппокампе головного мозга. В частности, у пациентов с легким заболеванием десен меньшее количество зубов было связано с более быстрым сокращением мозга в гиппокампе. Однако у людей с тяжелым заболеванием десен наличие большего количества зубов ассоциировалось с более быстрыми темпами сокращения мозга в той же области.

После корректировки данных на возраст выяснилось, что у людей с легким заболеванием десен увеличение скорости уменьшения объема мозга из-за сокращения количества зубов было эквивалентно почти одному году старения мозга. А у людей с тяжелым заболеванием десен увеличение размера мозга было эквивалентно 1,3 годам старения мозга.

Что думаешь? Оцени!
    Елена Апазиди
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД ФРГ отреагировала на планы передать Украине кассетные боеприпасы

    Стало известно о запугивающем ВСУ «барьере» России

    Столтенберг рассказал о трех пунктах на пути вступления Украины в НАТО

    Эксперты МАГАТЭ получили дополнительный доступ к объектам ЗАЭС

    Европейской стране перестало хватать пресной воды

    «Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе

    Зеленскому вручили ключ от чешского сената

    Двоих россиян осудят за попытку устроить теракт на трансформаторной подстанции

    В рэпера Дрейка бросили телефон во время концерта

    НАТО направит Украине новый пакет помощи на 500 миллионов евро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости