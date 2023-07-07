Роспотребнадзор рассказал о состоянии отравившихся алкоголем на Урале подростков

Свердловский Роспотребнадзор: семь отравившихся алкоголем подростков выписаны из больницы

Семеро из отравившихся алкоголем на Урале подростков выписаны из больниц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

«В крови пострадавших обнаружен этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены. Двое продолжают лечение», — говорится в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре также рассказали, что по факту группового отравления несовершеннолетних начато расследование, устанавливаются причины произошедшего.

Об инциденте в Первоуральске Свердловской области стало известно ранее 7 июля. В больницу поступили десять несовершеннолетних, у семи из них в крови нашли этанол в различной концентрации. Позже выяснилось, что спиртное подросткам покупала 20-летняя знакомая, ее разыскивают.