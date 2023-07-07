У России появились проблемы с международными долгами

Счетная палата: в 2022 году объем платежей России по кредитам составил 68% от плана

В прошлом году Министерство финансов России не могло занимать деньги у международных финансовых организаций (МФО) и в полной мере погашать долги перед ними. О таких проблемах рассказали в Счетной палате, пишет РБК.

На фоне санкций оформление несвязанных (нецелевых) кредитов оказалось невозможным, а проектные займы на реализацию конкретных мероприятий было очень трудно получить. В общей сложности Россия смогла осуществить только 68 процентов выплат от плана по займам МФО, иностранных государств, юрлиц и иных субъектов международного права (16,3 миллиарда рублей). Трудности с погашением возникли с кредитами от Южной Кореи, Северного и Европейского инвестиционных банков.

Фактический объем привлеченных Минфином средств МФО в прошлом году составил 2,79 миллиарда рублей, или 35,2 миллиона долларов, из которых от планового показателя три процента в долларовом эквиваленте и 3,4 процента в рублевом эквиваленте, отмечает Счетная палата. Привлеченные средства предназначались для четырех проектов: «Модернизация и техническое перевооружение учреждений и организаций Росгидромета-2» и «Сохранение и использование культурного наследия в России» (структура Всемирного банка —Международный банк реконструкции и развития, МБРР), «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» и «Комплексное развитие территории инфраструктуры малых исторических поселений, 2-й этап» (банк БРИКС — Новый банк развития, НБР).

По программе внешних заимствований на 2022 год, власти ожидали привлечение финансирования деньгами МФО девяти госпроектов и несвязанных (нецелевых) кредитов в общей сумме на 83,26 миллиарда рублей (1,15 миллиарда долларов). Отклонение показателей от плана в Счетной палате объяснили геополитической ситуацией, из-за которой деятельность МФО в России приостановлена на неопределенный срок.

Директор центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев предупреждает, что приостановка реализации проектов с участием международных организаций будет иметь для российской экономики не критичный, но однозначно негативный эффект. «Фонд национального благосостояния не резиновый, и в целом бюджетных средств сейчас не хватает», — заключил он.

По данным Минфина, в июне нефтегазовые доходы российского бюджета снизились до минимального уровня с февраля, составив 526,8 миллиарда рублей. Отклонение от планов по доходам значительно превысило ожидания властей.