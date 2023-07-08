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13:16, 8 июля 2023Россия

Стало известно о неудачной попытке ВСУ штурма позиций ВС РФ под Запорожьем

ВСУ предприняли неудачную попытку штурма позиций ВС РФ в районе Новодаровки в Запорожье

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку штурма позиций ВС РФ в районе Новодаровки в Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash cо ссылкой на военнослужащего 305-й артиллерийской бригады.

Сообщается, что ВСУ потеряли до 10 единиц техники. Были уничтожены два танка Т-72, три американских бронеавтомобиля MRAP MaxxPro и три бронеавтомобиля «Козак-2».

Ранее Минобороны России заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в Запорожье. В ведомстве уточнили, что это произошло в районе населенного пункта Одаровка.

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    Семен Александров
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