Стало известно о неудачной попытке ВСУ штурма позиций ВС РФ под Запорожьем

ВСУ предприняли неудачную попытку штурма позиций ВС РФ в районе Новодаровки в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку штурма позиций ВС РФ в районе Новодаровки в Запорожье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash cо ссылкой на военнослужащего 305-й артиллерийской бригады.

Сообщается, что ВСУ потеряли до 10 единиц техники. Были уничтожены два танка Т-72, три американских бронеавтомобиля MRAP MaxxPro и три бронеавтомобиля «Козак-2».

Ранее Минобороны России заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский самолет Су-25 в Запорожье. В ведомстве уточнили, что это произошло в районе населенного пункта Одаровка.