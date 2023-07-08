В Госдуме заявили об усомнившихся в Зеленском странах НАТО

Депутат Белик заявил, что страны НАТО сомневаются в возможностях президента Зеленского

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе станет «коленопреклонным» для президента Украины Владимира Зеленского, так как страны Запада усомнились в его возможностях. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

По его словам, страны НАТО окажут материальную поддержку Киеву, «но не от щедрот, а по необходимости».

«Контрнаступление Украины явно пошло не по плану западных спонсоров и "хотелкам" Зеленского», — высказался Белик. Он указал, что Киев потерял большое количество техники и личного состава, что означает для Запада «выброшенные деньги на ветер».

На саммите Зеленскому придется «упасть на колени и каждому облобызать ботинки», чтобы получить новые танки и артиллерию, добавил депутат.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что центральной темой грядущего саммита НАТО станет вопрос о том, каким образом страны альянса будут продолжать оказывать поддержку Украине.