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09:54, 8 июля 2023Россия

В Госдуме заявили об усомнившихся в Зеленском странах НАТО

Депутат Белик заявил, что страны НАТО сомневаются в возможностях президента Зеленского

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе станет «коленопреклонным» для президента Украины Владимира Зеленского, так как страны Запада усомнились в его возможностях. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, передает РИА Новости.

По его словам, страны НАТО окажут материальную поддержку Киеву, «но не от щедрот, а по необходимости».

«Контрнаступление Украины явно пошло не по плану западных спонсоров и "хотелкам" Зеленского», — высказался Белик. Он указал, что Киев потерял большое количество техники и личного состава, что означает для Запада «выброшенные деньги на ветер».

На саммите Зеленскому придется «упасть на колени и каждому облобызать ботинки», чтобы получить новые танки и артиллерию, добавил депутат.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что центральной темой грядущего саммита НАТО станет вопрос о том, каким образом страны альянса будут продолжать оказывать поддержку Украине.

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    Марина Совина
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