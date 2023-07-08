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06:11, 8 июля 2023Мир

Назван главный конфликт между странами НАТО в рамках грядущего саммита альянса

Политолог Оленченко: главной темой грядущего саммита НАТО станет степень поддержки Украины

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Центральной темой грядущего саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, станет вопрос о том, каким образом страны альянса будут продолжать оказывать поддержку Украине. Главный конфликт в рамках встречи лидеров стран блока «Ленте.ру» назвал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Вопрос о саммите уже достаточно долго находится в центре информационной повестки. Просматривается желание США и наиболее близких им европейских стран каким-то образом закрепить Украину в НАТО. Встает вопрос о возможной полумере, то есть создать Совет НАТО — Украина. Естественно, мы считаем это провокацией, мерой, которая ведет к дальнейшей эскалации военного конфликта на Украине», — заявил политолог.

Если резюмировать, идет борьба двух мнений о том, что, с одной стороны, НАТО нужно остановиться в своем втягивании в конфликт на Украине, а с другой — что НАТО должна взять дополнительные обязательства по отношению к Украине, расширять помощь

Владимир Оленченкостарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

В этом контексте он напомнил о ранее выдвинутом бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном предложении о гарантиях для Украины относительно вступления в альянс.

«Эта идея имела провокационный характер: если Украине будет трудно, то некоторые страны, которые наиболее нацелены на поддержку Киева, могут ввести ограниченный контингент своих войск на Украину — Фог Расмуссен подразумевал Польшу и страны Прибалтики. Эта мысль все же не нашла поддержки у ведущих европейских стран НАТО», — пояснил Оленченко.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает от участников предстоящего саммита принятия многолетнего плана помощи Украине для ее сближения с организацией. Глава альянса также сообщил, что президент республики Владимир Зеленский все-таки поедет в Вильнюс для участия в саммите.

До этого экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский заявил, что большинство ожиданий от грядущего саммита НАТО не будут реализованы. По его мнению, мероприятие будет наполнено обещаниями, «из которых мало что выйдет», но будет считаться успешным.

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    Кирилл Садовский
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