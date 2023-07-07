В Польше предупредили о несбыточности надежд от саммита НАТО

Экс-глава МИД Польши Ващиковский: большинство ожиданий от саммита НАТО не сбудутся

Большинство ожиданий от саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, не сбудутся. Об этом заявил экс-глава МИД Польши и депутат Европарламента Витольд Ващиковский, пишет РИА Новости.

По его мнению, мероприятие будет наполнено обещаниями, «из которых мало что выйдет», но будет считаться успешным. Он не уточнил, о каких именно обещаниях идет речь, но мог иметь в виду принятие Украины в НАТО.

Также Ващиковский понадеялся, что Польша признает российскую спецоперацию угрозой для Европы. Он рассчитывает, что в странах Восточной Европы разместят ядерное оружие и усилят их обороноспособность, поскольку они находятся под угрозой.

Политик уверен, что российская спецоперация — это «этап серьезной борьбы за изменение архитектуры безопасности в Европе».

Ранее в американском издании Foreign Affairs посоветовали НАТО отказаться от планов принятия Украины. По мнению авторов, преимущества в плане безопасности для США от вступления Украины меркнут по сравнению с рисками от ее вступления в альянс.