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15:02, 7 июля 2023Мир

Столтенберг рассказал о трех пунктах на пути вступления Украины в НАТО

Столтенберг: страны НАТО на саммите в Вильнюсе согласуют план вступления Украины в альянс

Фото: Yves Herman / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что участники предстоящего саммита альянса в Вильнюсе (пройдет 11-12 июля) примут многолетний план помощи Украины для ее сближения с организацией. Об этом пишет «Интерфакс».

Он добавил, что рассчитывает на принятие пакета поддержки Киева из трех пунктов, которые должны приблизить его вступление в альянс. «Во-первых, мы согласуем программу помощи, рассчитанную на несколько лет... Во-вторых, мы укрепим наши политические отношения, сформировав Совет НАТО — Украина», — рассказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, третьим элементом станет «подтверждение лидерами НАТО поддержки стремлений Украины» по вступлению в альянс. Он не уточнил, что именно имеет в виду.

Столтенберг также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский все-таки поедет в Вильнюс для участия в саммите.

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    Виктория Кондратьева
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