Байден поддержит планы Британии по вопросу Украины и НАТО

Telegraph: Байден хочет поддержать британские планы по ускорению вступления Украины в НАТО

Американский лидер Джо Байден рассматривает возможность поддержать планы Великобритании по ускорению вступления Украины в НАТО. Об этом пишет газета Telegraph со ссылкой на представителя США в альянсе.

Журналисты отметили, что Лондон предложил НАТО отменить требование о том, что Киеву сначала необходимо провести военные и дипломатические реформы, которые могут занять многие годы.

«Байден рассматривает возможность поддержать британские планы по ускорению вступления Украины в НАТО», — сказано в статье.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба потребовал от альянса обозначить срок приглашения республики в военный блок. По его словам, страны НАТО должны обозначить соответствующий срок, если они не готовы пригласить Киев в альянс на саммите в Вильнюсе 11-12 июля.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина пока не выполнила условия для вступления в альянс.