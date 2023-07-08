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22:36, 8 июля 2023Спорт

В РФС оценили вероятность проведения матча сборной с командой Медиалиги

В РФС подтвердили, что национальная сборная не будет проводить матч с командой Медиалиги

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил вероятность проведения матча национальной сборной с командой Медиалиги. Его слова передает Sport24.

«Сыграть с командой Медиалиги? Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений. Неплохо, что клубы играют с медиакомандами, это их выбор», — заявил Митрофанов. Он подтвердил решение главного тренера Валерия Карпина сборной России не принимать участия в подобных матчей.

Ранее Карпин в разговоре со Sport24 выразил сомнение в необходимости матчей с медиакомандами. «Зачем мне в отпуске собирать людей? Чтобы они в свои клубы вернулись с травмами?» — заявил он.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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