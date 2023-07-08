В РФС оценили вероятность проведения матча сборной с командой Медиалиги
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов оценил вероятность проведения матча национальной сборной с командой Медиалиги. Его слова передает Sport24.
«Сыграть с командой Медиалиги? Кто-то может заниматься шоу, а мы занимаемся спортом высших достижений. Неплохо, что клубы играют с медиакомандами, это их выбор», — заявил Митрофанов. Он подтвердил решение главного тренера Валерия Карпина сборной России не принимать участия в подобных матчей.
Ранее Карпин в разговоре со Sport24 выразил сомнение в необходимости матчей с медиакомандами. «Зачем мне в отпуске собирать людей? Чтобы они в свои клубы вернулись с травмами?» — заявил он.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.