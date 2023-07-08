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22:28, 8 июля 2023Мир

В Германии демонстранты ранили 22 полицейских

FAZ: в немецком городе Гиссен демонстранты ранили 22 полицейских, арестованы 60 человек

Фото: Unsplash.com

В немецком городе Гиссен на фестивале Эритреи демостранты ранили 22 полицейских, правоохранители арестовали 60 человек, около 200 были временно задержаны, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Фестиваль проводится в субботу и воскресенье в федеральной земле Гессен. Отмечается, что в субботу около 100-150 человек попытались перелезть через забор на территорию выставочного комплекса, предварительно снеся заграждение.

Демонстранты начали бросать камни и дымовые шашки, правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

После прошедших беспорядков министр внутренних дел земли Гессен Петер Бойт призвал вызвать посла Эритреи и дать ему понять, что эритрейские конфликты не должны происходить на территории Германии.

Газета также пишет, что беспорядки были предсказуемы, поскольку аналогичная ситуация произошла годом ранее. Тогда противники властей Эритреи напали на посетителей концерта, организованного консульством.

Ранее протестующие во Франции разгромили более 240 учебных заведений в ходе беспорядков. Уточнялось, что 60 заведений были сильно повреждены, а 10 были частично или полностью разрушены.

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    Марина Совина
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