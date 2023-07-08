Полузащитник Денис Глушаков стал игроком пляжного футбольного клуба «Строгино»

Российский полузащитник Денис Глушаков перешел в пляжный футбол. Об этом сообщается на сайте чемпионата России по пляжному футболу.

36-летний Глушаков стал игроком пляжного футбольного клуба «Строгино». Он будет выступать под 88-м номером.

По окончании сезона-2022/2023 Российской премьер-лиги (РПЛ) Глушаков свободным агентом покинул «Пари Нижний Новгород», за который выступал с февраля 2023-го. Ранее он представлял столичные «Локомотив» и «Спартак», в составе последнего стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, а также подмосковные «Химки», ростовский СКА, иркутскую «Звезду» и грозненский «Ахмат».

В составе сборной России Глушаков провел 57 матчей. Он отметился пятью забитыми мячами и одной результативной передачей. Вместе со сборной хавбек выступал на чемпионатах Европы в 2012-м и 2016-м, а также на чемпионате мира-2014.