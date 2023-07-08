Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:29, 8 июля 2023Мир

В Италии назвали безумием передачу кассетных боеприпасов Украине

Итальянский сенатор де Кристофаро назвал безумием передачу ВСУ кассетных боеприпасов США
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: US Army / Reuters

Итальянский сенатор Джузеппе де Кристофаро, представляющий оппозиционный альянс «зеленых» и левых, прокомментировал решение США поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы. Его слова приводит агентство ANSA.

Политик назвал безумием передачу ВСУ кассетных боеприпасов и напомнил, что они запрещены конвенцией Осло. На фоне таких действий конфликт на Украине «рискует никогда не закончиться», отметил он. По мнению де Кристофаро, «нет никакой возможности» окончания кризиса «победой на поле» боя.

«Необходим настоящий путь мира, продвигаемый Европой, и все страны должны посвятить себя этому, иначе конфликт станет глобальным», — заключил он.

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Конгрессе США выступили против этого решения.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Число отказывающих кассетных боеприпасов для Украины назвали неприемлемо высоким

    Российские военные уничтожили склад хранения снарядов для РСЗО HIMARS в ДНР

    В НХЛ заявили о прекращении действия меморандума о взаимопонимании с КХЛ

    В Германии решили замедлить процесс вступления Украины в НАТО

    США предупредили об опасности поставки кассетных боеприпасов на Украину

    На Украине анонсировали поставку кораблей от Нидерландов

    Медведева рассказала о причинах ухода от Тутберидзе

    В Италии назвали безумием передачу кассетных боеприпасов Украине

    Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

    МИД Италии высказался о переговорах по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости