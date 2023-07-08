В Италии назвали безумием передачу кассетных боеприпасов Украине

Итальянский сенатор де Кристофаро назвал безумием передачу ВСУ кассетных боеприпасов США

Итальянский сенатор Джузеппе де Кристофаро, представляющий оппозиционный альянс «зеленых» и левых, прокомментировал решение США поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетные боеприпасы. Его слова приводит агентство ANSA.

Политик назвал безумием передачу ВСУ кассетных боеприпасов и напомнил, что они запрещены конвенцией Осло. На фоне таких действий конфликт на Украине «рискует никогда не закончиться», отметил он. По мнению де Кристофаро, «нет никакой возможности» окончания кризиса «победой на поле» боя.

«Необходим настоящий путь мира, продвигаемый Европой, и все страны должны посвятить себя этому, иначе конфликт станет глобальным», — заключил он.

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Конгрессе США выступили против этого решения.

