Канада выступила против применения кассетных боеприпасов, обещанных Вашингтоном Украине

Канада выступила против использования кассетных боеприпасов, которые США собираются передать Вооруженными силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении канадские власти подчеркнули, что стремятся предотвратить последствия применения кассетных боеприпасов для мирных жителей, особенно для детей. «Боеприпасы выпускают множество бомб меньшего размера, часть из них не взрывается и представляют опасность для гражданского населения и после окончания конфликта», — передает агентство сообщение правительства страны.

При этом власти не упомянули напрямую вероятную передачу боеприпасов США Украине.

Ранее стало известно, что Вашингтон передаст кассетные боеприпасы Киеву в рамках нового пакета поддержки. Такое решение, по словам канала CBC, поставило в тупик союзников США, в том числе и Канаду, которая в 2010 году подписала пакт о запрете использования таких боеприпасов.