Депутат ГД от Крыма Шеремет заявил, что США поплатятся за поставку ВСУ кассетных бомб

США ждет наказание за поставку Вооруженным силам Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Расплатой за предоставление Киеву этого типа боеприпасов пригрозил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, его слова приводит РИА Новости.

По словам Шеремета, решение об отправке кассетных снарядов Украине связано с желанием президента США Джо Байдена «уничтожить пугающий его славянский мир». Парламентарий отметил, что у него есть опасения, что поставленное оружие может быть применено и в других конфликтах.

«Подумать страшно, где такое оружие может выстрелить впоследствии, ведь уже масса зафиксировано прецедентов, когда поставленное оружие Украине стреляет в Европе. Я называю это кармой, и американцы поплатятся за свое решение», — заявил Шеремет.

Ранее США объявили, что передадут Украине кассетные боеприпасы. В администрации президента США Джо Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому Соединенные Штаты откладывали решение об их передаче.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина не будет вести учет использования кассетных боеприпасов и не будут придерживаться строгих принципов использования таких бомб.

