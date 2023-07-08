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07:45, 8 июля 2023Мир

В США призвали КНР совместно бороться с климатическими изменениями

Глава Минфина Йеллен призвала КНР совместно с США бороться с климатическими изменениями

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что Штаты и КНР должны вместе бороться с изменениями климата. Сотрудничество стран может привести к «глобальным прорывам», подчеркнула министр, выступая в Пекине, пишет РИА Новости.

«Изменение климата стоит на первом месте в списке глобальных проблем, США и Китай должны работать вместе, чтобы справиться с этой экзистенциальной угрозой», — отметила Йеллен.

По словам министра финансов США, она и президент Джо Байден считают, что несмотря на то, что между Пекином и Вашингтоном существуют разногласия, в их интересах «вывести отношения на более верный путь и поддерживать линии связи».

«Будучи двумя крупнейшими в мире производителями парниковых газов, мы несем вместе ответственность, а также способны возглавить процесс», — резюмировала Джанет Йеллен.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в Арктике новые последствия глобального потепления, которые ускоряют изменение климата. Ледники и вечная арктическая мерзлота создают непроницаемую «криосферную шапку». Она защищает атмосферу от попадания в нее подземного метана. Специалисты установили, что из-за изменения климата и последующего разрушения льдов выбросы газа становятся возможными.

Ученые также доказали, что глобальное потепление вызывает масштабную утечку метана в Арктике.

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    Марина Совина
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