The Daily Telegraph ФРГ на саммите НАТО выступит за задержку с принятием Украины в альянс

ФРГ на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс. Об этом написала британская газета The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что В Германии решили замедлить процесс вступления Украины в НАТО. По словам авторов статьи, Берлин «неприветливо» относится к идее предложить Киеву немедленное присоединение к альянсу. Кроме того, в Германии не хотят, чтобы Россия «потенциально протестировало статью 5» Устава НАТО о коллективной обороне.

«Берлин хочет, чтобы был процесс и время для того, чтобы разработать гарантии [безопасности] и таким образом фактически заблокировать членство», — отметил представитель альянса, чье имя не называется.