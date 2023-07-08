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23:59, 8 июля 2023Мир

В Германии решили замедлить процесс вступления Украины в НАТО

The Daily Telegraph ФРГ на саммите НАТО выступит за задержку с принятием Украины в альянс

Фото: Yves Herman / Reuters

ФРГ на саммите НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, выступит за задержку со вступлением Украины в альянс. Об этом написала британская газета The Daily Telegraph.

В публикации отмечается, что В Германии решили замедлить процесс вступления Украины в НАТО. По словам авторов статьи, Берлин «неприветливо» относится к идее предложить Киеву немедленное присоединение к альянсу. Кроме того, в Германии не хотят, чтобы Россия «потенциально протестировало статью 5» Устава НАТО о коллективной обороне.

«Берлин хочет, чтобы был процесс и время для того, чтобы разработать гарантии [безопасности] и таким образом фактически заблокировать членство», — отметил представитель альянса, чье имя не называется.

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    Марина Совина
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