В Латвии оценили шансы на вступление Украины в НАТО

Посол Латвии в ФРГ Ванага исключила вступление Украины в НАТО в условиях конфликта

Посол Латвии в Германии Алда Ванага в преддверии саммита НАТО прокомментировала возможность вступления Украины в НАТО. Об этом она высказалась в беседе с Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Ванага оценила шансы на вступление Украины в НАТО и исключила эту возможность в условиях конфликта. По ее мнению, Киев может присоединиться к блоку, но для этого ему нужно получить гарантии безопасности. Дипломат назвала предстоящую встречу исторической и отметила, что Североатлантический альянс должен обозначить Киеву условия для присоединения к блоку.

«Сейчас в условиях войны принять невозможно, но мы также очень интенсивно обсуждаем, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены Украине до вступления», — подчеркнула она.

Дипломат добавила, что речь идет о том, смогут ли государства добиться чего-то вместе или только по отдельности. «Для этого что-то должно быть согласовано в Вильнюсе. Латвия входит в число тех, кто готов отдать максимум для Украины», — заключила она.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что на предстоящем саммите в Вильнюсе Украина получит обязательства от НАТО, которые ее не разочаруют. Он также поддержал стремление Киева присоединиться к альянсу.