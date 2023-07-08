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02:00, 8 июля 2023Мир

США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов

Пентагон: США обязали Украину протоколировать случаи использования кассетных снарядов

Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong II / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон обязал Киев протоколировать случаи использования кассетных снарядов и гарантировать, что они не будут применяться в районах с мирным населением. Об этом он сообщил в ходе брифинга, передает РИА Новости.

По словам Райдера, правительство Украины уже предоставило Пентагону письменные гарантии ответственного применения кассетных боеприпасов и сохранение информации о местах их использования.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что Вашингтон решением о поставках Киеву кассетных боеприпасов подтвердил готовность убивать мирное население. По мнению сенатора, Соединенные Штаты взяли на себя полную ответственность за все будущие жертвы этого «чудовищного оружия».

В пятницу США объявили, что передадут Киеву кассетные боеприпасы. В администрации Байдена пояснили, что применение таких снарядов несет риски для мирных жителей, поэтому США откладывали решение об их передаче.

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    Марина Совина
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