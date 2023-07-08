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17:45, 8 июля 2023Мир

Францию раскритиковали за поддержку поставки кассетных боеприпасов Украине

Политик Филиппо раскритиковал Францию за поддержку поставки кассетных боеприпасов Украине
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал власти Франции за поддержку решения администрации президента США Джо Байдена о поставке Украине кассетных боеприпасов. Об этом французский политик написал в Twitter.

«Оглушительное и позорное молчание Франции о чудовищных, незаконных кассетных боеприпасах, которые отправят США на Украину. Президент Франции Макрон соглашается с этим и молчит, это ужасно», — считает лидер французской партии «Патриоты».

Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Париж с пониманием относится к возможной передаче кассетных боеприпасов США Киеву. При этом она отметила, что сама Франция, подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам, не собирается производить или использовать их.

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.

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    Семен Александров
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