Францию раскритиковали за поддержку поставки кассетных боеприпасов Украине

Политик Филиппо раскритиковал Францию за поддержку поставки кассетных боеприпасов Украине

Бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо раскритиковал власти Франции за поддержку решения администрации президента США Джо Байдена о поставке Украине кассетных боеприпасов. Об этом французский политик написал в Twitter.

«Оглушительное и позорное молчание Франции о чудовищных, незаконных кассетных боеприпасах, которые отправят США на Украину. Президент Франции Макрон соглашается с этим и молчит, это ужасно», — считает лидер французской партии «Патриоты».

Ранее официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что Париж с пониманием относится к возможной передаче кассетных боеприпасов США Киеву. При этом она отметила, что сама Франция, подписала Конвенцию по кассетным боеприпасам, не собирается производить или использовать их.

7 июля стало известно, что Вашингтон передаст Киеву кассетные боеприпасы. В Белом доме выразили уверенность, что Украина будет использовать оружие на территории страны, минимизируя риски для собственного населения.