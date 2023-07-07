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19:15, 7 июля 2023Мир

Франция отреагировала на возможную передачу кассетных боеприпасов США Киеву

МИД Франции: в Париже с пониманием отнеслись к передаче кассетных боеприпасов США Киеву

Фото: Free Europe/Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Франция с пониманием относится к возможной передаче кассетных боеприпасов США Киеву. Об этом заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр, ее слова приводит ТАСС.

«Мы понимаем посредничество, к которому Соединенные Штаты пришли в своем желании оказать помощь Украине в ведении ею законной обороны», — отреагировала дипломат, отметив, что сам Париж, подписав Конвенцию по кассетным боеприпасам, не собирается производить или использовать их.

Ранее австрийское правительство выступило против поставок Киеву кассетных боеприпасов из-за угрозы гражданскому населению. По словам главы МИД Австрии Александера Шалленберга, кассетные боеприпасы могут лежать годами и долгое время вредить гражданскому населению уже после завершения конфликта. Министр призвал западные страны оказывать Киеву «правильную поддержку» и подумать над сигналами, которые они посылают, принимая те или иные решения.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Вашингтон намерен тщательно подойти к выбору кассетных боеприпасов для Украины из числа своих запасов. Он заверил, что американские власти будут отдавать предпочтение снарядам с низким коэффициентом отказа взрывателя при детонации боеприпасов.

В свою очередь, правозащитная неправительственная международная организация Human Rights Watch (HRW) осудила власти США за намерение передать кассетные боеприпасы украинской армии и призвала не поставлять вооружения, которые могут привести к потерям среди мирного гражданского населения.

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    Виктория Кондратьева
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